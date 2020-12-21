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Полиция разыскивает разбойников, напавших на магазин на Рихарда Зорге

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Они были в масках.

Неизвестные напали на работника магазина на улице Рихарда Зорге и обокрали кассу. "Визит" злоумышленников попал на видео.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел ночью 21-го декабря. Двое в масках, один из которых был в медицинской, зашли в круглосуточный магазин. Они угрожали сотруднику предметом, похожим на пистолет. Затем избили его и похитили 31 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются. 

Также нападение незнакомцев на семью в Московском районе попало на видео. 

Видео: Piter.TV

Теги: кража, магазин, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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