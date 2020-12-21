Полиция разыскивает разбойников, напавших на магазин на Рихарда Зорге

Неизвестные напали на работника магазина на улице Рихарда Зорге и обокрали кассу. "Визит" злоумышленников попал на видео.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел ночью 21-го декабря. Двое в масках, один из которых был в медицинской, зашли в круглосуточный магазин. Они угрожали сотруднику предметом, похожим на пистолет. Затем избили его и похитили 31 тыс. рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются.
Также нападение незнакомцев на семью в Московском районе попало на видео.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все