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"Победа" с марта прекращает полеты за границу из "Пулково"
Сегодня, 12:02
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lesjasap

"Победа" с марта прекращает полеты за границу из "Пулково"

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Компания "обиделась " на проверки ФСБ.

Лоукостер "Победа" временно отказывается от организации перелетов в аэропорту "Пулково". Авиасообщение компании из Санкт-Петербурга за границу будет приостановлено с марта 2019 года. Ситуация коснется только международных рейсов.

Напомним, что ранее у лоукостера возник конфликт с сотрудниками ФСБ, которые несколько раз задержали вылеты рейсов из-за тщательного предполетного досмотра авиабортов. За невыполнение требование пограничной службы, пилотов компании могли арестовать на 15 суток. Сейчас в отношении сотрудников "Побды" ведется проверка, по итогам которой надзорное ведомство примет процессуальное решение.

Пресс-служба "Победы" на данный момент никак не прокомментировала сведения о остановке полетов за рубеж.

Напомним, что аренда рекламных конструкций принесла Петербургу около 90 млн рублей.

Фото: Piter.tv

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Теги: аэропорт, лоукостер, победа, полет из петербурга, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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