Аренда рекламных конструкций принесла Петербургу около 90 млн рублей

В Фонде имущества подвели итоги торгов на эксплуатацию рекламных лайтпостеров.

Смольный завершил проведение аукционов на установку рекламных конструкций в городе. В рамках конкурса можно было подать заявки на 504 адреса, по котором располагаются лайтпостеры - стенды с подсветкой. Объекты совмещены с транспортными остановками и павильонами. Об этом сообщает пресс-служба Фонда имущества.

По данным специалистов, в торгах участвовала только одна компания - рекламное агентство "Медиа Простор". Единственный участник, решивший подать заявку, получит контракт с городом по трем лотам. Стоимость договоренностей составит 89,7 миллионов рублей. За эти деньги организация сможет использовать рекламные конструкции в течение 10 лет.

Напомним, что следующие торги состоятся 23 января. Будут известны арендаторы нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.

Фото: Piter.tv