Рейсы начнут действовать начиная со 2 ноября.

В среду, 31 октября, стало известно, что "Победа" получила разрешение от властей Грузии на полеты. Об этом сообщают в пресс-службе авиакомпании.

Так, лоукостер возобновит рейсы в Тбилиси из такиех городов России, как Петербург, Пермь, Казань и Екатеринбург. Полеты будут осуществляться со 2 ноября.

Также в компании отметили, что время рейсов с этих чисел будет скорретированно. Всех, кто уже выкупил билеты на эти даты уведомят об изменениях в индивидуальном порядке.

Ранее мы сообщали "Победа" отменила все рейсы до Тбилиси из-за позиции Грузии

Фото:Pixabay