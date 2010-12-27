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"Победа" получила разрешение от властей Грузии на полеты 
Сегодня, 19:24
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IRINA_CHALKINA
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"Победа" получила разрешение от властей Грузии на полеты 

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Рейсы начнут действовать начиная со 2 ноября.

В среду, 31 октября, стало известно, что "Победа" получила разрешение от властей Грузии на полеты. Об этом сообщают в пресс-службе авиакомпании. 

Так, лоукостер  возобновит рейсы в Тбилиси из такиех городов России, как Петербург, Пермь, Казань и Екатеринбург. Полеты будут осуществляться со 2 ноября.

Также в компании отметили, что время рейсов с этих чисел будет скорретированно. Всех, кто уже выкупил билеты на эти даты уведомят об изменениях  в индивидуальном порядке.

Ранее мы сообщали "Победа" отменила все рейсы до Тбилиси из-за позиции Грузии

Фото:Pixabay

Теги: авиакомпания победа , грузия , лоукостер победа
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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