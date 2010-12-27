"Победа" отменила все рейсы до Тбилиси из-за позиции Грузии

Авиакомпания возвращает пассажирам деньги.

В пятницу, 26 октября, стало известно, что авиакомпания "Победа" отменила все рейсы до Тбилиси. Об этом сообщают в пресс-службе перевозчика.

На основании решения межведомственной комиссии (при Минтрансе РФ - ИФ) "Победа" была назначена на выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. После согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси "Победа" начала продажу билетов на рейсы в июле 2018 года, на данный момент забронировано свыше 17 тыс. билетов сообщают в компании

Причиной для отмены всех рейсов стал отказ грузинских авиационных властей выдавать разрешения на полёты по маршрутам.

Известно, что авиакомпания возвращает пассажирам деньги и рассылает оповещения об отмене рейсов.

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