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В Петербурге возбудят 2 уголовных дела после уничтожения пруда в Петродворцовом районе
Вчера, 19:53
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге возбудят 2 уголовных дела после уничтожения пруда в Петродворцовом районе

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Водоем полностью засыпали грунтом во время строительных работ.

В Петербурге возбудят 2 уголовных дела после уничтожения пруда в Петродворцовом районе. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры города. 

Известно, что водоем полностью засыпали грунтом во время строительных работ, которые производили неизвестные. Помимо этого, на площадке вырубили 85 деревьев. В ведомстве отметили, что эти работы ведутся без разрешения.

Природоохранная прокуратура отправила соответсвующие документы следственные органы для принятия решения о возбуждении двух уголовных дел по статьям "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Незаконная вырубка лесных насаждений".

Ранее мы сообщали о том, что в аварии на Сенной площади пострадали двое человек

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Петербурга

 

 

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Теги: прокуратура спб , ремонт дорог в петродворцовом районе , строительные работы
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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