В ТЦ на Богатырском обнаружили опасные люминесцентные лампы

В Приморском районе Петербурга прокуратура проверила соблюдение норм экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверяющие обнаружили, что одно из помещений крупного торгового комплекса на Богатырском проспекте используется для хранения использованных люминесцентных ламп, что нарушает установленные правила обращения с отходами, содержащими ртуть.

В ходе инспекции выявлено свыше тысячи старых ламп, создающих потенциальную опасность для здоровья окружающих. Кроме того, выяснилось, что организация не заключила договор с лицензированным предприятием на утилизацию опасных отходов первой и второй категории.

По результатам проверки прокуратурой направлено требование руководству ООО немедленно исправить выявленные нарушения, заключить контракт на правильный вывоз и дальнейшую переработку ртутьсодержащих изделий. Надзор за исполнением предписаний продолжается.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга