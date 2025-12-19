Прокуратура требует признать 85-летнюю петербурженку жителем блокадного Ленинграда

Во время начала блокады женщине было чуть больше полутора лет, отец ушёл добровольцем на фронт, а мать эвакуировала дочь летом 1942-го, пройдя пешком путь из блокадного кольца в село Токсовского района Ленинградской области.

Прокуратура Петербурга выступила с требованием официально подтвердить статус жительницы блокадного Ленинграда для пожилой петербурженки. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Женщина, которой исполнилось 85 лет, лично посетила приём прокурора города Виктора Мельника, сообщив, что сама не имеет возможности представить убедительные подтверждения своего пребывания в осаждённом городе в годы Великой Отечественной войны.

По итогам встречи прокуратура организовала проверку, подтвердившую факты биографии заявительницы. Выяснилось, что женщина родилась в Ленинграде в 1940 году и жила вместе с семьёй в Пушкине на улице Красной Звезды. Во время начала блокады ей было чуть больше полутора лет, отец ушёл добровольцем на фронт, а мать эвакуировала дочь летом 1942-го, пройдя пешком путь из блокадного кольца в село Токсовского района Ленинградской области, которое тоже оказалось заблокировано врагом.

Архивные изыскания, проведённые сотрудниками городской прокуратуры совместно с "Российским Красным Крестом", позволили собрать достаточные доказательства, подтверждающие проживание заявительницы в блокадном Ленинграде.

Органы прокуратуры обратились в судебные инстанции с иском, направленным на установление юридического факта проживания женщины в осаждённом Ленинграде. Судебный процесс находится под контролем ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что блокадники из 9 стран мира посетили Петербург в День Ленинградской победы.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга