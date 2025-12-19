Петербуржца будут судить за избиение мужчины телефоном на Генерала Симоняка

Вследствие указанных противоправных деяний потерпевшему были причинены серьёзные увечья, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Прокуратурой Кировского района Петербурга утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" частью 2 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия"). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, вечером 7 июля 2025 года подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир на улице Генерала Симоняка. Находясь там, он ударил потерпевшего трижды кулаком в область головы, а затем сбросил его на пол и продолжил избиение, применяя мобильный телефон, нанося множественные удары по лицу пострадавшего.

Вследствие указанных противоправных деяний потерпевшему были причинены серьёзные увечья, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Дело передано в Кировский районный суд для дальнейшего судебного разбирательства.

Фото: Piter.TV