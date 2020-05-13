Недостатки при ремонте фасада дома на улице Мира устранят по требованию прокуратуры

Так, отмечены некачественно выполненные штукатурные и покрасочные работы, дефекты окраски водостоков, отсутствие замены оконных конструкций, а также несоответствие внешнего оформления ворот первоначальному проекту.

Прокуратура Петроградского района Петербурга проверила соблюдение норм законодательства в сфере капремонта зданий.

Проверяющие выявили нарушения, допущенные при проведении ремонтных работ на фасаде дома № 9 по улице Мира. Так, отмечены некачественно выполненные штукатурные и покрасочные работы, дефекты окраски водостоков, отсутствие замены оконных конструкций, а также несоответствие внешнего оформления ворот первоначальному проекту.

В связи с обнаруженными нарушениями прокурор Петроградского района обратился с представлением в адрес руководства НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". Рассмотрение представления продолжается.

Надзор за ходом устранения недостатков остается под контролем прокуратуры.

Фото: Piter.TV