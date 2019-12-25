  1. Главная
Прокуратура Московского района вернула строителям 300 тыс. рублей долгов по зарплате
В рамках проведённой проверки установлено, что руководством одной из строительных фирм не произведён полный расчёт с двумя бывшими сотрудниками после увольнения.

Прокуратура Московского района Петербурга осуществила проверку исполнения норм трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

В рамках проведённой проверки установлено, что руководством одной из строительных фирм не произведён полный расчёт с двумя бывшими сотрудниками после увольнения.

С целью защиты законных прав граждан, прокурором района направлено специальное представление, которое было изучено и одобрено соответствующими органами.

В итоге, благодаря своевременному реагированию прокуратуры, работники получили полагающиеся выплаты в полном объёме, превышающем 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

