"Победа" планирует перевести 10 самолетов в Пулково

Сейчас "Победа" летает из Петербурга в Минеральные Воды, Владикавказ, Калининград, Воронеж, Сочи.

Авиакомпания "Победа" планирует создать базу в аэропорту Пулково, туда будет перенаправлено 10 самолетов для внутренних рейсов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

Рассматриваем Пулково как большую базу в ближайшем будущем. Андрей Калмыков, гендиректор "Победы"

Он добавил, что вопрос открытия международных рейсов из Петербурга рассматривается, но окончательного решения на данный момент нет. Рассматриваются такие направления, как Италия, Турция, Египет, германия.

Сейчас "Победа" летает из Петербурга в Минеральные Воды, Владикавказ, Калининград, Воронеж, Сочи.

Ранее авиакомпания AZUR air запустила прямые рейсы из Петербурга на Кубу.

Фото: Piter.tv