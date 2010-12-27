Полеты возобновят, если погранслужба аэропорта пойдет навстречу.

В четверг, 14 марта, стало известно о том, что авиакомпания "Победа" отказалась от международных рейсов из Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе российского лоукостера.

Напомним, что причиной таких реформ стало то, что рейсы из Северной столицы задерживаются из-за действий силовых структур.

В пресс-службе компании отметили, что полеты возобновят, если погранслужба аэропорта пойдет навстречу.

Отметим, что "Победа" заранее предупредила клиентов о прекращении рейсов по заграничным направлениям.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге сотрудники "Победы" засняли проверки, которые стали причиной задержек рейсов

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