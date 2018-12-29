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В Петербурге сотрудники "Победы" засняли проверки, которые стали причиной задержек рейсов

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По словам работников, заблокированные контейнеры вскрываются по требованию САБ аэропорта.

В четверг, 17 января, сотрудники лоукостера "Победа" сняли на видео проверку  службы авиационной безопасности. Об этом информирует "Петербургский дневник".

Стоит отметить, что из-за внезапной проверки был задержан рейс Петербург – Калининград. По словам работников, службы заявили, что проверки проводятся как на внутренних, так и на зарубежных рейсах еще с понедельника. 

Заблокированные контейнеры вскрываются по требованию САБ аэропорта. Причины пока не понятны. Причем на многих рейсах сотрудники САБ напрочь отказываются составлять акт о вскрытии заблокированных контейнеров воздушного судна. Просто приходят на борт в процессе подготовки к вылету и требуют вскрыть заблокированные в соответствии с модификацией данного воздушного судна отсеки. 

рассказывают сотрудники авиакомпании

Стоит отметить, что с понедельника в петербургском аэропорту задерживаются практически все международные рейсы на вылет и все внутренние рейсы. Так, не  задержаны 17 рейсов, а общее время задержки составило более 15 часов

Ранее мы сообщали о том, что Авиакомпания "Победа" прекратила продажу билетов на международные рейсы из Петербурга

Видео:Петербургский дневник

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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