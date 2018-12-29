Авиакомпания "Победа" прекратила продажу билетов на международные рейсы из Петербурга

Продажи закрываются с марта.

В четверг, 17 января, авиакомпания "Победа" сделала заявление о прекращении продажи билетов на международные рейсы из Петербурга. Об этом сообщают "Ведомости".

Так, при бронировании билетов на весну из Пулково за границу система автоматически предлагает добираться в Милан и Пизу через Москву.

Стоит отметить, что в данный момент самолеты этой компании летают из города на Неве заграницу до 7 раз в неделю.

Причиной таких реформ может быть то, что рейсы из Северной столицы задерживаются из-за действий силовых структур.

Продажи билетов закрываются с марта.

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