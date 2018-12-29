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Авиакомпания "Победа" прекратила продажу билетов на международные рейсы из Петербурга
Сегодня, 19:09
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IRINA_CHALKINA

Авиакомпания "Победа" прекратила продажу билетов на международные рейсы из Петербурга

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Продажи закрываются с марта.

В четверг, 17 января, авиакомпания "Победа" сделала заявление о прекращении продажи билетов на международные рейсы из Петербурга. Об этом сообщают "Ведомости".

Так, при бронировании билетов на весну из Пулково за границу система автоматически предлагает добираться в Милан и Пизу через Москву.

Стоит отметить, что в данный момент самолеты этой компании летают из города на Неве заграницу до 7  раз в неделю.

Причиной таких реформ может быть то, что рейсы из Северной столицы задерживаются из-за действий силовых структур.

Продажи билетов закрываются с марта. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы предпенсионного возраста смогут бесплатно обратиться к юристам

Фото:pixabay

Теги: лоукостер победа, победа, пулкоко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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