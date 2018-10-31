Лоукостер "Победа" повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов на €5

Ранее российский лоукостер планировал повысить тариф на €25 после решения Мосгорсуда.

Авиакомпания "Победа" повысит цену билетов на €5 (350 рублей) на рейсы из зарубежных аэропортов в Россию. Такое решение принято в связи с отменой платной регистрации с 28 октября.

Ранее российский лоукостер планировал повысить тариф на €25 после решения Мосгорсуда, согласно которому, компания должна включить в тариф стоимость регистрации клиентов заграницей. Представители "Победы" попросили клиентов продолжать регистрироваться на рейс дистанционно, так как это поможет контролировать стоимость билетов и покроет расходы на регистрацию пассажиров в аэропорту.

Ранее при регистрации онлайн пассажиры не оплачивали услугу агента в аэропорту. Решение суда в авиакомпании назвали убийством философии "голого тарифа", который не включал в стоимость дополнительные услуги.

Видео: Boeing