До августа авиакомпания "Победа" планирует вернуть в расписание все рейсы

По некоторым из направлений не летают самолеты других авиакомпаний.

Лоукостер "Победа" в ближайшее время планирует возобновить полностью восстановить летнее расписание до конца июля 2020. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

По словам гендиректора Андрея Калмыкова, перевозчик существенно пересмотрел внутренние процедуры и правила для обеспечения полной безопасности. В самолетах используют фильтры для очистки воздуха, дезинфицируют салоны, а члены экипажа регулярно проходят медицинский контроль.

Всего в "летнем" расписании 83 направления, большинство из них региональные и без посадки в Москве. Часть из них является уникальными. Например, рейсы из Астрахани, Нижнекамска, Волгограда, Владикавказа, Кирова, Нальчика, Саратова и Чебоксар в Петербург.

Также появятся новые направления : из Петербурга и Москвы в Ставрополь, из Сочи в Калининград и Мурманск, из Воронежа в Москву и Петербург.

Ранее стало известно, что оператор аэропорта Пулково подал иск к авиакомпании "Победа".

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