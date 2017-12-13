"Победа" начнёт летать из Петербурга и Москвы в Калининград

Из Петербурга и Москвы в Калининград - новое направления авиакомпании.

Авиакомпания "Победа" сегодня, 15 февраля, открыла новые направления из Петербурга и Москвы до Калининграда. Билеты уже поступили в продажу. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Днём на старте продаж числились 2000 билетов. Стоимость полета составляет всего 499 рублей. В цену всходят все необходимые сборы. Билеты можно приобрести на даты с 25 марта по 27 октября.

Первый рейс из Петербурга запланирован на 18 апреля. Из Москвы полететь в Калининград можно с 26 марта.

О том, что "Победа" начнёт летать в Калининград стало известно 8 ферваля. Представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила, что у авиаперевозчика увеличился парк. В связи с этим планируется, что в летние месяцы количество рейсов компании "Победа" увеличится в 1,6 раза.

Фото: сайт авиакомпании "Победа"