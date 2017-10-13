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Лоукостер "Победа" откроет рейсы из Петербурга в Калиниград
Сегодня, 10:45
0
Shdaria
1844

Лоукостер "Победа" откроет рейсы из Петербурга в Калиниград

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Бюджетная авиакомпания "Победа" будет совершать перелеты в Калининград.

Авиакомпания "Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград. 
 
Представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила, что у авиаперевозчика увеличился парк. В настоящее время у компании имеется 16 самолетов, а к летнему сезону прибавится еще 4 воздушного судна. В связи с этим планируется, что в летние месяцы количество рейсов компании "Победа" увеличится в 1,6 раза.
 
Также сообщается, что основные перевозки будут осуществляться с помощью аэропорта "Пулково". Так, из Северной столицы будут реализованы рейсы в Калининград, Пизу, Тбилиси, Кельн, Жирону, Гюмри и, возможно, Минск.
 
Стоит отметить, продажа билетов на летний сезон, который продлится с конца марта до конца октября, стартует уже сегодня, 8 февраля.
Теги: лоукостер победа , новости петербург , новости спб , рейс калиниград петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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