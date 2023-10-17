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"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

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Брайан Берлетик оценил работу военных России на СВО.

Российская армия продолжает эффективно бить по позициям Вооруженным силам Украины и военным объектам противника. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный аналитик добавил, что вскоре армия киевского режима лишится своей возможности атаковать и сражаться, что позволит Вооруженным силам России заниматься собственными различными операциями в зоне СВО.

Они систематически продолжают атаковать позиции ВСУ и пути их снабжения. Они используют ракеты и дроны, чтобы уничтожить украинские военные объекты по всей стране.

Брайан Берлетик, эксперт США

Экс-морпех Берлетик: Запад оказывает Украине символическую военную помощь.

Фото и видео: YouTube / The New Atlas

Теги: брайан берлетик, всу, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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