Брайан Берлетик оценил работу военных России на СВО.

Российская армия продолжает эффективно бить по позициям Вооруженным силам Украины и военным объектам противника. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный аналитик добавил, что вскоре армия киевского режима лишится своей возможности атаковать и сражаться, что позволит Вооруженным силам России заниматься собственными различными операциями в зоне СВО.

Они систематически продолжают атаковать позиции ВСУ и пути их снабжения. Они используют ракеты и дроны, чтобы уничтожить украинские военные объекты по всей стране. Брайан Берлетик, эксперт США

Экс-морпех Берлетик: Запад оказывает Украине символическую военную помощь.

Фото и видео: YouTube / The New Atlas