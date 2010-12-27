"По коням": Дукалис попал в аварию в центре Петербурга

В "Митсубиси" актёра въехал "Хендай Солярис", которым управляли мигранты.

В понедельник, 10 сентября, в Центре Петербурга в ДТП попал известный по роли Дукалиса в сериале "Улица Разбитых Фонарей" актер Сергей Селин. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сам инцидент произошел на Площади Восстания рано утром. В "Митсубиси" актёра въехал "Хендай Солярис" под управлением мигрантов. Как рассказал Селин СМИ, ничего страшного не произошел – ни он, ни его супруга и даже авто сильно не пострадали. А вот автомобиль виновников ДТП придется отправить в ремонт.

Все нормально, спасибо за беспокойство. А ребята на чужих машинах ездят, конечно, это очень странно. Потому что 100% красные сигнал сфетофора. А он на скорости въезжает. Ну, ничего не поделаешь. подытожил актер "Пятому Каналу"

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Фото: vk.com/spb_today

Фото: скриншот из сериала "Улица разбитых фонарей"