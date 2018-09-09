В Невском районе BMW перевернуло маршрутку, есть погибшие

Иномарка по непонятным причинам выехала на встречную полосу.

В воскресенье, 9 сентября, в Невском районе произошло серьезное ДТП с участием иномарки и маршрутки. Мобильные корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как стало известно, инцидент произошелна перекрестке Шлиссельбургского проспекта и улицы Устинова. Иномарка BMW выехала на встречу и врезалась в маршрутное такси № 239. От удара микроавтобус перевернулся на бок. В результате ДТП погибли два пассажира легковушки, водитель получил переломы шейных позвонков. В маршрутке находилось семь человек. Все остались живы.

По факту происшествия проводится проверка.

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