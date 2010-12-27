На Кировском заводе пьяного белоруса насмерть придавил погрузчик

Мужчина выпивал с коллегой на территории предприятия в нерабочее время.

Накануне, на территории Кировского завода мужчину насмерть придавил погрузчик. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, инцидент произошел вечером 8 сентября на заводе по адресу проспект Стачек, 47. Двое грузчиков, один из которых приехал на заработки из Беларуси, отдыхали с алкоголем в нерабочее время на территории предприятия. В определенный момент 31-летний уроженец Гродненской области решил устроить гонку на погрузчике, однако не справился с управлением, и транспортировщик перевернулся. Тяжелая техника придавила водителя и тот скончался на месте.

Шокированный коллега сразу сообщил о трагедии своему бригадиру. Тот прибыл на место происшествия и был вынужден беседовать со следователями. Объяснить, почему его подчиненные были на территории завода в нерабочее время мужчина не смог.

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