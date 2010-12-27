На Пискаревском сгорел отечественный автомобиль

Причиной возгорания легковушки стали сгораемые части

Накануне, поздно ночью, в Красногвардейском районе загорелся автомобиль. Об этом сообщает официальный сайт Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как стало известно, в управление поступил звонок от жителей дома №37 на Пискаревском проспекте. Очевидцы сообщили МЧС о горящем автомобиле "ВАЗ". На место происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников спасательной службы и две спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 23:52, спустя 14 минут с момента вызова.

В ведомстве отметили, что причиной возгорания легковушки стали сгораемые части. Управление МЧС просит жителей и гостей Северной Столицы соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее мы сообщали, что автомобиль "ВАЗ 2115" сильно пострадал в результате ДТП с иномакрой.

Фото: pixabay.com