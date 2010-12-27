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На Пискаревском сгорел отечественный автомобиль
Сегодня, 13:08
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Rybka123
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На Пискаревском сгорел отечественный автомобиль

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Причиной возгорания легковушки стали сгораемые части

Накануне, поздно ночью, в Красногвардейском районе загорелся автомобиль. Об этом сообщает официальный сайт Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как стало известно, в управление поступил звонок от жителей дома №37 на Пискаревском проспекте. Очевидцы сообщили МЧС о горящем автомобиле "ВАЗ". На место происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников спасательной службы и две спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 23:52, спустя 14 минут с момента вызова.

В ведомстве отметили, что причиной возгорания легковушки стали сгораемые части. Управление МЧС просит жителей и гостей Северной Столицы соблюдать правила пожарной безопасности. 

Ранее мы сообщали, что автомобиль "ВАЗ 2115" сильно пострадал в результате ДТП с иномакрой.  

Фото: pixabay.com

Теги: мчс , пискаревский проспект , сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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