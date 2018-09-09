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Видео: В Сертолово столкнулись "Опель" и ВАЗ", отечественному авто сильно повредило кузов

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Все остались живы.

В воскресенье, 9 сентября, в Ленинградской области произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал ролик с места событий.

Как стало известно, инцидент произошёл поздно ночью на трассе А122 недалеко от садоводства "Ягодка". Автомобиль "Опель" столкнулся "Ваз-2115". В ролике видно, что в результате ДТП отечественная машина получила серьезные повреждения задней частица кузова. По словам очевидцев, все пассажиры остались живы. Травму получил хозяин Ваза.  

Ранее на Piter.TV: Машина скорой помощи врезалась в дом, водитель погиб

Видео: Piter.TV 

Теги: ваз , дтп , опель , сертолово
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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