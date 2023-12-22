Транспортно-пересадочный узел "Сертолово" начнут строить в 2025 году

На строительные и монтажные работы из регионального бюджета будет выделено 650 млн рублей.

Власти Ленинградской области планируют начать реализацию проекта по созданию будущего транспортно-пересадочного узла "Сертолово" в 2025 году. На строительные и монтажные работы из регионального бюджета будет выделено 650 млн рублей. Об этом сообщает "РБК Петербург".

Согласно полученным данным, весь проект обойдется в 5,7 млрд рублей. В текущем году комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области разработает проектную документацию для подключения транспортно-пересадочного узла к Выборгскому шоссе и строительства улично-дорожной сети.

В состав транспортно-пересадочного узла будут включены железнодорожная станция, пространство с кафе и магазинами, остановки общественного транспорта и парковка. Благодаря данному транспортно-пересадочному узлу, путь из Петербурга в Сертолово будет занимать всего 30 минут.

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Фото: Правительство Ленобласти