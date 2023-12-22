Первая техническая разводка Ладожского моста пройдёт 12 марта

Начинается подготовка к периоду навигации.

Во вторник, 12 марта, с 15:00 до 15:45 будет полностью остановлено движение транспорта на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение остановят для проведения технической разводки Ладожского моста через реку Нева в целях подготовки к периоду навигации.

За время закрытия движения специалисты проведут осмотр конструкций разводного пролета, диагностику механических и автоматизированных систем.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"