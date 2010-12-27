"Площадь Ленина" проверяли семь минут

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

Утром в четверг, станция метро "Площадь Ленина" была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение 7минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 10:39, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 10:46. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

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Фото: Piter.TV