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На Розенштейна ночью целый час тушили пустое здание
Вчера, 11:30
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nastya960
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На Розенштейна ночью целый час тушили пустое здание

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На месте работали 12 спасателей и три пожарные машины.

На улице Розенштейна в Адмиралтейском районе в 3:53 загорелся 39 дом. На место происшествия немедленно выехали пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В неэксплуатируемом здании в помещении площадью 40 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Почти час ушел на то, чтобы потушить огонь. На месте работали 12 спасателей и три пожарные машины. Информации о пострадавших пока что не поступало, причины возгорания еще предстоит выяснить.

Ранее на Piter.TV: Первый этаж Дома Черкасского на Университетской набережной вспыхнул ярким пламенем .

Фото: Piter.TV:

 

 

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Теги: огонь , пожар , розенштейна
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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