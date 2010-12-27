На Розенштейна ночью целый час тушили пустое здание

На месте работали 12 спасателей и три пожарные машины.

На улице Розенштейна в Адмиралтейском районе в 3:53 загорелся 39 дом. На место происшествия немедленно выехали пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В неэксплуатируемом здании в помещении площадью 40 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Почти час ушел на то, чтобы потушить огонь. На месте работали 12 спасателей и три пожарные машины. Информации о пострадавших пока что не поступало, причины возгорания еще предстоит выяснить.

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Фото: Piter.TV: