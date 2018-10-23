Первый этаж Дома Черкасского на Университетской набережной вспыхнул ярким пламенем 

Пока неизвестно есть ли пострадавшие.

Во вторник, 23 октября, на Университетской набережной вспыхнул ярким пламенем первый этаж Дома Черкасского. На данный момент неизвестно есть ли пострадавшие или нет.

Отметим, что в 2001 году здание включёно КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". Однако, объект заброшен.

Господи.Исторический центр, здание блокаду пережило.Кто и что там натворил? возмущается горожанка

На кадрах можно заметить, что из окон дома виднры языки пламени.

Причина возгорания пока неизвестна, но местные жители полагают это поджог.

Там постоянно, почти каждый дом собирается всякая шпана, толпами прут и молодые ребята и постарше, немудрено. Живу в 15 метрах отмечает петербурженка

Прохожие отмечают, что пожарные службы сработали очень оперативно и практически потушили пожар.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Петербурга объявила розыск пассажиров BMW, устроившего аварию с маршруткой

Видео:Piter.TV