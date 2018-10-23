Полиция Петербурга объявила розыск пассажиров BMW, устроившего аварию с маршруткой

В результате ДТП 8 человек получили травмы.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга объявили в розыск пассажиров БМВ, которые скрылись после столкновения с маршрутным такси в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным управления, в салоне находились двое ­– Подкуйко Максима 1983 года рождения и Примакиной Анны 1990 года рождения. Полиция предоставила фото предполагаемых виновников ДТП. Всех, кто обладает информацией об их местоположении сотрудники просят сообщить в органы Кировсого района или по телефонам: (812) 573-14-34, 8-981-724-25-54.

Напомним, что инцидент случился поздно вечером 22 октября на перекрестке между улицей Зенитчиков и проспекта Стачек. Легковой автомобиль "БМВ" столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры. В результате ДТП 8 человек получили травмы, а водидель с пассажиром скрылись с места аварии.

Ранее на Piter.TV: В России ужесточат наказание водителям, покинувшим место ДТП

Фото: ГУ МВД

Видео: Piter.TV