В России ужесточат наказание водителям, покинувшим место ДТП

Водителям за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех лет заключения, если же в ДТП есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы.

Министерство Внутренних Дел выдвинуло инициативу ужесточить уголовное наказание водителей, скрывшихся с места аварии. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на источники близкие к ведомству.

Поправки законопроекта коснуться Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. МВД предлагает наказывать водителей, покинувших место ДТП также, как пьяных автомобилистов. В данном случае речь идет об авариях, в которых есть погибшие или люди, получившие тяжелые травмы. Водителям за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех лет заключения, если же в ДТП есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы.

В данный момент нарушение УК предусматривает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно. Помимо этого, покинувший место аварии водитель считывается трезвым в связи с невозможностью провести медэкспертизу. Эксперты отмечают, что данный законопроект позволит уголовное преследовать пьяных водителей, однако они также отмечают, что он не учитывает разные жизненные ситуации, из-за которых автомобилисты покидают ДТП, например, для того чтобы доставить пострадавшего в трамвпункт.

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