Совфед одобрил закон о лишении свободы за мародерство

Парламентарии вводят в УК РФ новую статью о "Мародерстве".

Российский Совет Федерации одобрил закон о наказании за мародерство. На пленарном заседании внесены поправки в законодательство (в Уголовный кодекс РФ). В документе предусматривается лишение свободы на срок до 15 лет. Парламентарии уточнили, что речь идет о совершаемом преступлении, которое совершается в период вооруженного конфликта, военного положения или проведения боевых действий.

В документе говорится о том, что в УК вводится новая статья "Мародерство". наказание предусматривает наказание до шести лет заключения под стражей. При применении насилия или угрозе применения такого насилия, срок увеличивается до десяти лет. При отягчающем обстоятельстве в виде предварительного сговора, а также действий, опасных для жизни или здоровья, наказание составит для фигурантов расследования до 12 лет заключения. Если мародерство будет совершено ОПГ или на сумму эквивалентному одному миллиону рублей, причинением тяжеого вреда или при угрозе убийством, то срок наказания возрастет до 15 лет.

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Фото и видео: Совет Федерации