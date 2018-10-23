В Башкирии эвакуировали более 650 человек из школы из-за короткого замыкания в столовой

В сети опубликованы кадры с места происшествия.

Сегодня утром, 23 октября, в Стерлитамаке из-за задымления эвакуировали одну из школ города.

Сообщается, что по учебному заведению приблизительно в 8.45 (по местному времени) прозвучала пожарная сигнализация. Педагогический состав вывел детей из школы. Всего работниками школы было эвакуировано 648 человек, из них 621 дети. Приехавшие на место происшествия спасатели вывели из задымленного здания школы еще 18 детей и 1 взрослого. Погибших и пострадавших нет.

На настоящий момент здание проветрено, и гимназия №6 возобновила учебный процесс. Возгорание началось на школьной кухне.

Накануне Piter.TV рассказывал об эвакуации школьников из-за пожара в Омской школе.

Видео: YouTube/cityopen.ru

Фото: ВКонтакте, МЧС