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Число пострадавших во время взрыва в петербургском кафе выросло до 25 человек

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Травмы получил один ребенок.

Сегодня, 2 апреля, на Васильевском острове произошел взрыв. Трагедия случилась  Street Food Bar №1 в 18:13. Число пострадавших выросло до 25. Об этом сообщили в службе "112". 

Больницы города оказывают всю необходимую помощь. 19 пострадавших были госпитализированы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Во время хлопка погиб один человек. Им оказался военкор Владлен Татарский, который выступал в кафе на своем творческом вечере. 

Глава Северной столицы Александр Беглов отметил, что у города есть все ресурсы, чтобы разобраться в ситуации и помочь пострадавшим. 

Ранее на Piter.tv: к месту взрыва в Петербурге начали приносить цветы.

Видео, фото: Телеграм / 112

 

Теги: взрыв в кафе, взрыв в петербурге, владлен татарский погиб, пожар университетская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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