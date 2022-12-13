Число пострадавших во время взрыва в петербургском кафе выросло до 25 человек

Травмы получил один ребенок.

Сегодня, 2 апреля, на Васильевском острове произошел взрыв. Трагедия случилась Street Food Bar №1 в 18:13. Число пострадавших выросло до 25. Об этом сообщили в службе "112".

Больницы города оказывают всю необходимую помощь. 19 пострадавших были госпитализированы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Во время хлопка погиб один человек. Им оказался военкор Владлен Татарский, который выступал в кафе на своем творческом вечере.

Глава Северной столицы Александр Беглов отметил, что у города есть все ресурсы, чтобы разобраться в ситуации и помочь пострадавшим.

Ранее на Piter.tv: к месту взрыва в Петербурге начали приносить цветы.

Видео, фото: Телеграм / 112