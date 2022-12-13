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К месту взрыва в Петербурге начали приносить цветы
Сегодня, 20:34
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К месту взрыва в Петербурге начали приносить цветы

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Погиб военкор Владлен Татарский.

В кафе на Университетской набережной прогремел взрыв. К месту трагедии начали приносить цветы.  Поскольку бар оцеплен, ближайшая доступная точка – памятник Трезини. Об этом сообщили в tg-канале "Безумный Питер".

В результате случившегося погиб военкор Владлен Татарский, который организовал в "Стрит-баре" творческий вечер. Пострадали 23 человека. Среди них есть один ребенок.  Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv: взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили военкору Владлену Татарскому.

Фото:  Телеграм / 112

Теги: взрыв в кафе, взрыв в петербурге, погиб владлен татарский
Категории: Лента новостей,

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