К месту взрыва в Петербурге начали приносить цветы

Погиб военкор Владлен Татарский.

В кафе на Университетской набережной прогремел взрыв. К месту трагедии начали приносить цветы. Поскольку бар оцеплен, ближайшая доступная точка – памятник Трезини. Об этом сообщили в tg-канале "Безумный Питер".

В результате случившегося погиб военкор Владлен Татарский, который организовал в "Стрит-баре" творческий вечер. Пострадали 23 человека. Среди них есть один ребенок. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv: взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили военкору Владлену Татарскому.

Фото: Телеграм / 112