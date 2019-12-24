"Плаза Лотос Групп" может остаться без участка у парка 300-летия Петербурга. В региональном УФАСе предупредили чиновников о том, что Смольному необходимо забрать у компании выданное разрешение на территорию по Приморскому проспекту. Там планировалось создать гостиницу. Об этом сообщил один из активистов, который получил соответствующий ответ от надзорного органа города.
В УФАС считают, что документ о стратегической инвестпроекте строительства сети отелей выдан с нарушениями. Несоответствие наблюдается в процедуре присвоении статуса, а также относительно федерального закона об инвестиционном товариществе. Смольный не мог предоставить компании участок без проведения торгов. Это нарушает антимонопольное законодательство. "Фонтанка.ру" связалась с представителями "Плазы Лотос Групп". Ольга Смирнова заявила, что в компании не получали от УФАС уведомление о рассмотрении вопроса.
Напомним, что согласно эскизам, около Яхтенной улицы должен появиться многофункциональный комплекс. В 2019 году Градостроительный совет рекомендовал доработать проект 16-этажного здания. Против строительства в парке выступают местные активисты. Они готовят судебные иски.
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Фото: Piter.tv
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