ФАС выявил нарушения при выдаче постановления от Смольного.

"Плаза Лотос Групп" может остаться без участка у парка 300-летия Петербурга. В региональном УФАСе предупредили чиновников о том, что Смольному необходимо забрать у компании выданное разрешение на территорию по Приморскому проспекту. Там планировалось создать гостиницу. Об этом сообщил один из активистов, который получил соответствующий ответ от надзорного органа города.

В УФАС считают, что документ о стратегической инвестпроекте строительства сети отелей выдан с нарушениями. Несоответствие наблюдается в процедуре присвоении статуса, а также относительно федерального закона об инвестиционном товариществе. Смольный не мог предоставить компании участок без проведения торгов. Это нарушает антимонопольное законодательство. "Фонтанка.ру" связалась с представителями "Плазы Лотос Групп". Ольга Смирнова заявила, что в компании не получали от УФАС уведомление о рассмотрении вопроса.

Напомним, что согласно эскизам, около Яхтенной улицы должен появиться многофункциональный комплекс. В 2019 году Градостроительный совет рекомендовал доработать проект 16-этажного здания. Против строительства в парке выступают местные активисты. Они готовят судебные иски.

Ранее "Разрушать нельзя сохранять": что ждёт исторический центр Петербурга?

Фото: Piter.tv

