"Разрушать нельзя сохранять": что ждёт исторический центр Петербурга?

На площадке Культурного форума прошла панельная дискуссия, посвящённая критическому состоянию памятников и исторических зданий Петербурга.

Участники дискуссии обсуждали будущее исторической застройки Северной столицы, придерживаясь разных точек зрения. Девелопер Игорь Водопьянов выразил мнение, что то, что "не видно с улицы, не нужно охранять". Он предлагал расселять жителей старых домов, ломать всё внутри и отстраивать заново. Таким образом можно получить качественное и окупаемое жильё в центре города. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков настаивал на сохранении каждого здания в Санкт-Петербурге, что их необходимо "носить на руках, любить и лелеять". Архитектор Максим Атаянц отметил, что уникальность Петербурга как раз и заключена в том, что сумма его зданий имеет гораздо большую ценность, чем каждого из них в отдельности. Кстати, в историческом центре площадью около четырёх тысяч га насчитывается 9 тысяч памятников и около 16 тысяч зданий. Эксперт акцентировал своё внимание на текущем законодательстве и необходимости его ужесточения. Так, чтобы не осталось никаких лазеек, которые позволили бы целиком и полностью изменить исторические здания, их габариты и индивидуальное оформление.

Одним из ярчайших примеров того, что российская законодательная база нуждается в пересмотре – Пробирная палата. Из-за безответственного отношения инвестора здание уже считается утраченным памятником истории и архитектуры XVIII – XIX веков. ООО "Легион" к 2008 году оставил от объекта лишь один фасад и котлован, который превратился в небольшой водоём. Полноценные реставрационные работы так и не были проведены. Хотя остается слабая надежда, что найдется инвестор, готовый хотя бы частично восстановить этот объект на набережной канала Грибоедова.

Компания ООО "Плаза Лотос групп" также не пожалела историческую застройку и снесла часть корпусов Конюшенного ведомства. В тот раз градозащитники успели спасти объект от судьбы апарт-отеля и отстояли его.

Сейчас у ансамбля петровских времён появился шанс на вторую жизнь. 19 июля были представлены пять разных концепций по его реновации. Однако на сегодняшний день все проекты или недоработаны концептуально, или с точки зрения финансового обеспечения, или несут угрозу памятнику. По этой причине торги перенесли на 2020 год. В подвешенном состоянии находится комплекс теплиц Таврического сада. Две компании готовы реконструировать объект, они предложили создать там общественное пространство с различными мастерскими и гастрозоной. Торги определят, кто будет им заниматься. Находящаяся по соседству Пальмовая оранжерея такой заинтересованностью похвастаться не может. Объект находится в весьма сомнительных частных руках, и его будущее не определено. Владелец выставил объект на аукцион сначала за 49 млн рублей, потом повысил цену до 175 млн рублей, что ещё больше отпугнуло покупателей и выглядит как махинация. Таким образом, Пальмовая оранжерея может вообще остаться без покупателя и реставрации.

Говоря о восстановлении зданий, участники панельной дискуссии "Разрушать Нельзя Сохранять" сами смогли поставить запятую. Из 59 экспертов 34 ответили, что сохранение для города важнее, а 25 человек проголосовали за приоритет развития.

Город – это не камни, это общество. Нельзя забывать об общественных интересах. В Венеции камни сохраняются, но нет духа народа. Должен быть найден баланс между социальными мерами и физическими мерами, чтобы был жизнеспособный и динамичный город, который сохранил бы свои исторические черты. Мы должны отвечать на запросы общественности, но должны сохранять и весь город в комплексе, – отметил специальный советник ЮНЕСКО Франческо Бандарин

Фото: .the-village