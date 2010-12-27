Жители Приморского района выступают против застройки парка 300-летия

Речь идет о 4 гектарах, на которых должен появиться новый объект - "Экогалерея".

Активисты пытаются отстоять участок парка 300-летия в Приморском районе. Накануне в администрации района прошли общественные слушания, на которых проектировщик "Газпрома" представил проект "Экогалереи". Что это такое, понимают пока не все местные жители.

Планируется, что застройщик построит здание, в котором будут галереи, выставочные залы, пространства для проведения переговоров и многое другое. Активисты требуют вернуть 4 гектара парку и не занимать их под новый объект. Земля была передана "Газпрому" в 2015 году.

Еще четыре года назад жители Приморского района создали петицию на сайте change.org, она была написано на имя бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. На данный момент ее подписали более 94 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты продолжают бороться за Сад на Неве.

Фото: ВКонтакте / Парк 300-летия Санкт-Петербурга