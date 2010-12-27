"Платформы РЖД – пережитки советских времен". Эксперт прокомментировал травмирование пассажирки "Аллегро"

15 сентября женщину увезли в больницу после падения между вагоном и платформой.

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов прокомментировал инцидент с пострадавшей пассажиркой поезда "Аллегро". По его данным, статистика травмированных в скоростных поездах у общественного движения небольшая.

"Таких случаев не очень много, особенно если они не зафиксированы в СМИ, а пострадавшие решили проблему на месте. Поэтому мы не можем посчитать, насколько эти поезда травмоопасны".

Также он отметил, что внимание РЖД на зону посадки и высадки пассажиров на платформах нужно особенно обратить: эти платформы Кудесов считает пережитками советских времен. "Сапсаны" еще учитывают старые платформы в плане безопасности, работают над ними.

"Если такие инциденты случаются, значит нужно больше внимания этим зонам, и подумать более страховочные проходы" – уверен руководитель движения.

В случае травмирования на вокзалах и платформах пассажиру в первую очередь нужно обратиться в ближайший здравпункт, советует эксперт. Если же пассажир считает ущерб своему здоровью серьезным, то он вправе обратиться к начальству РЖД по вопросу возмещения ущерба. Далее этот вопрос будет решаться в правовом поле.

"Другим пассажирам тоже стоит обращать внимание на такие случаи: нужно по-человечески помочь, довести до травмпункта (пункты медпомощи есть на каждом вокзале). Не оставаться безучастным".

Ранее мы подробно писали про этот случай.

Фото: Piter.tv