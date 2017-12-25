"Пионер" прекращает демонстрацию фильма "Смерть Сталина"

Кинотеатр "Пионер" в Москве с 27 января прекращает показы фильма "Смерть Сталина".

Московский кинотеатр "Пионер" на официальной странице в Facebook заявил, что с 27 января прекращается показ фильма "Смерть Сталина". Деньги за приобретенные билеты будут возвращены.

"Дорогие друзья, по независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр Пионер вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина". Деньги за билеты будут всем возвращены. По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации", - гласит сообщение от представителей кинотеатра.

Отметим, что у кинокартины 23 января было отозвано прокатное удостоверение, без которого невозможен показ фильмов в кионтеатрах. Однако "Пионер" решил попробовать и получилось, правда только на два дня.

"Ну и ладно. Попытка — класс. Вы крутые! Мы вас любим, надеюсь, все будет хорошо у вас", - поддерживают представителей зрители кинотеатра.

Напомним, что ранее Piter.TV писал: кинотеатр "Пионер" заплатит 100 тысяч рублей за показ фильма "Смерть Сталина".