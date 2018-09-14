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Иномарка нырнула в яму в асфальте на Варшавской улице

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Хозяину машины возместят убытки.

Вечером 17-го июля на Варшавской улице у дома №29 провалился асфальт. В образовавшейся яме оказалась машина. Об этом сообщили очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Оказалось, что в этот день в Московском районе проходили испытания теплосетей на плотность и прочность. Инцидент с асфальтом провалился по этой причине. Владельцу авто возместят все убытки. Оценить масштаб повреждений прибыл страховой агент. Серьезных повреждений в результате осмотра не обнаружили. 

"Теплосеть Санкт-Петербурга" регулярно проводит испытания теплосети. Они необходимы для того, чтобы оценить готовность города к новому отопительному сезону. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга увеличат финансирование дорожных работ до 2022 года

Видео и фото: vk.com/spb_today

Теги: асфальт, яма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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