Иномарка нырнула в яму в асфальте на Варшавской улице

Хозяину машины возместят убытки.

Вечером 17-го июля на Варшавской улице у дома №29 провалился асфальт. В образовавшейся яме оказалась машина. Об этом сообщили очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Оказалось, что в этот день в Московском районе проходили испытания теплосетей на плотность и прочность. Инцидент с асфальтом провалился по этой причине. Владельцу авто возместят все убытки. Оценить масштаб повреждений прибыл страховой агент. Серьезных повреждений в результате осмотра не обнаружили.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" регулярно проводит испытания теплосети. Они необходимы для того, чтобы оценить готовность города к новому отопительному сезону.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга увеличат финансирование дорожных работ до 2022 года.

Видео и фото: vk.com/spb_today