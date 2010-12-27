Власти Петербурга увеличат финансирование дорожных работ до 2022 года

Планируется привести в порядок 170 адресов.

Смольный подготовил проект программы по ремонту городских дорог в 2020-2022 годах, который предполагает увеличение выделяемого бюджета почти в два раза. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

В программе учтены 170 адресов в 11 районах. В 2020 выделят 10,7 млрд рублей, в 2021 – 12,5 млрд, в 2022 – 12 млрд. Кроме того, в 2019 году к текущей сумме добавят 2,4 млрд рублей.

На данный момент на ремонт дорог выделяют по 5-6 млрд рублей на год. При этом, отремонтировать 36% дорог в неудовлетворительном состоянии за такие деньги посчитали невозможным.

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Фото: Pixabay