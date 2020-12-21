"Петрович" повысил зарплату водителям после забастовки

Несколько десятков работников бастовали сегодня утром из-за низкой оплаты.

После утренней забастовки нескольких десятков водителей компании "Петрович" руководство приняло решение поднять тарифную ставку. Об этом сообщили "РИА Новости".

Водители отказались выходить на работу утром в понедельник, 29 марта, из-за низкой оплаты труда. Они собрались на складе, на переговоры вышли представители руководства компании. Основным требованием было выдвинуто повышение тарифной ставки услуги "доставка". Ее решили поднять со 2 апреля. Водителей устроил исход ситуации, они вышли на рейсы.

В пресс-службе компании отметили, что решение далось непросто, на данный момент менеджеры "Петровича" думают, как сделать так, чтобы увеличение ставки для водителей не сказалось на увеличении стоимости услуги для покупателей.

Ранее мы писали, что водители "Петровича" вышли на забастовку на Таллинском шоссе.

Фото: vk.com/petrovichstd