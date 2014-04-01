Водители "Петровича" вышли на забастовку на Таллинском шоссе

Сотрудники недовольны размером оплаты труда.

Водители компании "Петрович" объявили забастовку На Таллинском шоссе. Сотрудники требуют увеличить тарифы на услугу доставки. Piter.TV получил комментарий от пресс-службы организации по сложившейся ситуации.

На забастовку вышла инициативная группа, именно она и выдвигает требования. В пресс-службе отметили, что бастуют "далеко не все" строительно-торговые центры. Большинство водителей все же работают в штатном режиме и осуществляют доставку. В случае, если рейс все же задержится, компания предупредит об этом покупателя.

Для разрешения конфликта тарифы на услугу пересмотрят уже в ближайшее время. Ситуацию надеются уладить в течение сегодняшнего дня.

Видео и фото: vk.com/krasnoe_selo