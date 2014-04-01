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Водители "Петровича" вышли на забастовку на Таллинском шоссе

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Сотрудники недовольны размером оплаты труда.

Водители компании "Петрович" объявили забастовку На Таллинском шоссе. Сотрудники требуют увеличить тарифы на услугу доставки. Piter.TV получил комментарий от пресс-службы организации по сложившейся ситуации.

На забастовку вышла инициативная группа, именно она и выдвигает требования. В пресс-службе отметили, что бастуют "далеко не все" строительно-торговые центры. Большинство водителей все же работают в штатном режиме и осуществляют доставку. В случае, если рейс все же задержится, компания предупредит об этом покупателя.

Для разрешения конфликта тарифы на услугу пересмотрят уже в ближайшее время. Ситуацию надеются уладить в течение сегодняшнего дня. 

Видео и фото: vk.com/krasnoe_selo

Теги: водители, забастовка, зарплата, петрович
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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