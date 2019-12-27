"Петроэлектросбыт" возобновил очную работу 15 центров приема платежей

В организации по-прежнему рекомендуют оставаться дома и приходить в центры только при крайней необходимости.

Несколько центров приема платежей "Петроэлектросбыта" вернулись к работе в очном режиме. Как сообщили в пресс-службе организации, с 28 апреля 15 филиалов по указанным ниже адресам станут снова принимать посетителей.

Отмечается, что к такой работе в "Петроэлектросбыте" решили вернуться после многочисленных обращений петербуржцев. В ходе приема клиентов в центрах сократят количество работающих окон, чтобы между сотрудниками соблюдалась дистанция, установят диспенсеры с антисептиком и лампы для очистки воздуха, нанесут на пол разметку для дистанции между посетителями. Кроме того, в филиалах усилят уборку и дезинфекцию помещений, а сотрудников обеспечат средствами защиты.

В компании просят отказаться от посещения офисов обслуживания, несмотря на их открытие, и приходить туда только в исключительных случаях: если нет возможности использовать дистанционные каналы обслуживания или если компания, услуги которой нужно оплатить, не имеет онлайн-каналы приема платежей.

Ранее мы сообщали, что петербургское метро не будет работать круглосуточно на майских праздниках.

Фото: АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" / "ВКонтакте"