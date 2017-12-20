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Петербуржец, стрелявший в подростка, отправлен под домашний арест 
Сегодня, 20:42
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IRINA_CHALKINA
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Петербуржец, стрелявший в подростка, отправлен под домашний арест 

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Сидеть дома он будет до 18 января 2019 года.

Петербуржец, стрелявший в подростка, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав в продлении стражи, в отношении Артема Шарапова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст.213 УК РФ, сроком по 18.01.2019 г. 

говорится в сообщении

Напомним, что 14 октября, Артем Шарапов во дворе по улице Оптиков беспричинно, из хулиганских побуждений, встрелил 9 раз в сторону подростка. В итоге несовершеннолетний получил раны лица, туловища и правой руки. 

Известно, что при первоначальных оперативных мероприятиях "стрелок" пытался запутать полицейских. Так, улики были уничтожены его супругой.

Ранее Шарапов привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности.

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе задержали пьяного стрелка: мужчина угрожал прохожим

Фото:Pixabay

Теги: мужчина стрелял в прохожих , приморский районный суд
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Криминальные происшествия

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