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В Красносельском районе задержали пьяного стрелка: мужчина угрожал прохожим
Сегодня, 19:31
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IRINA_CHALKINA
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В Красносельском районе задержали пьяного стрелка: мужчина угрожал прохожим

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Хулиган стрелял в сотрудников Росгвардии.

В минувшие выходные в Красносельском районе задержали пьяного стрелка. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Известно, что мужчина угрожал прохожим светошумовым пистолетом "Пионер". Он направил на Гатчинском шоссе лазерный целеуказатель в сторону 26-летнего молодого человека, который впоследствии вызвал полицейских. 

После звонка сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия, но нетрезвый стрелок успел дойти до дома. Заметив сотрудников органов, хулиган начал стрелять в их сорону. После этого он укрылся от правоохранителей в парадной. В итоге мужчину все же поймали о обезвредили. 

В данный момент задержанный передан в 9-й отдел полиции. Пистолет изъят.

Ранее мы сообщали о том, что росгвардейцы задержали семью, пытавшуюся похитить рельсы

Фото:Pixabay

 

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Теги: гатчинское шоссе , красносельский район , росгвардия
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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