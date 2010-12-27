В Красносельском районе задержали пьяного стрелка: мужчина угрожал прохожим

Хулиган стрелял в сотрудников Росгвардии.

В минувшие выходные в Красносельском районе задержали пьяного стрелка. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Известно, что мужчина угрожал прохожим светошумовым пистолетом "Пионер". Он направил на Гатчинском шоссе лазерный целеуказатель в сторону 26-летнего молодого человека, который впоследствии вызвал полицейских.

После звонка сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия, но нетрезвый стрелок успел дойти до дома. Заметив сотрудников органов, хулиган начал стрелять в их сорону. После этого он укрылся от правоохранителей в парадной. В итоге мужчину все же поймали о обезвредили.

В данный момент задержанный передан в 9-й отдел полиции. Пистолет изъят.

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Фото:Pixabay