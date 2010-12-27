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Росгвардейцы задержали семью, пытавшуюся похитить рельсы
Сегодня, 18:49
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Rybka123
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Росгвардейцы задержали семью, пытавшуюся похитить рельсы

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В отношении криминального семейства могут возбудить дело по статье "Кража".

Накануне, сотрудники Росгвардии задержали троих преступников, которые пытались похитить рельсы в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны города и области.

Как стало известно, преступление произошло 10 ноября в районе 5 часов вечера у дома номер 80 на Кубинской улице. Сотрудники ведомства заметили на участке троих злоумышленников, которые пытались похитить рельсы и увезти их на своем автомобиле. Заметив стражей правопорядка, преступники начали убегаться, однако вскоре оказались задержаны и переданы в полицию. Выяснялось, что незаконную деятельность осуществлял петербуржец со своим сыном и сожительницей. В отношении криминального семейства могут возбудить дело по статье "Кража".

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Фото: Piter.TV
 

Теги: вневедомственная охрана города и области , кража , похитители рельс , росгвардия
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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