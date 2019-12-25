В Ломоносове наряд вневедомственной охраны задержал хулигана, повредившего чужое имущество

Мужчина разбил теплицу и окно на втором этаже дома.

Рано утром в воскресенье, 22 августа, наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району города задержал мужчину, подозреваемого в проникновении на частную территорию и хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Отмечается, что злоумышленник проник на частную территорию дома на Михайловской улице в Ломоносове и из хулиганских побуждений разбил стеклянную теплицу и окно на втором этаже.

Собственник, испуганный шумом, вызвал полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали хулигана на месте происшествия, а затем передали его сотрудникам 85 отдела полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Причины такого поступка пока неизвестны.

Ранее мы писали, что в Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине с ножевым ранением.

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